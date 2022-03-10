Минобороны: рядом с больницей в Мариуполе были совершены постановочные взрывы

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что рядом с больницей №3 в Мариуполе были совершены постановочные взрывы для введения в заблуждение массовой непрофессиональной аудитории Европы и США.
Минобороны: рядом с больницей в Мариуполе были совершены постановочные взрывы
  • РИА Новости

«Фотоснимки территории больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей», — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию на Западе, но не экспертов.

Он объяснил, что фугасный авиабоеприпас даже меньшей мощности «просто ничего бы не оставил от внешних стен здания».

«Якобы имевший место «авиаудар» — полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», — заявил Конашенков.

Также он заявил, что здание больницы в Мариуполе переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов». 

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