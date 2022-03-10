Инвестор Ворошилов высказался о доходности жилой и коммерческой недвижимости

Короткая ссылка
Эксперт в формировании пассивного дохода, инвестор Леонид Ворошилов высказался о доходности жилой и коммерческой недвижимости.
Инвестор Ворошилов высказался о доходности жилой и коммерческой недвижимости
  • РИА Новости

«Коммерческая недвижимость гораздо более доходна, нежели жилая. Да, доход обычно в два-три раза выше, чем прибыль от сдачи квартиры, но только при условии, что правильно выбран объект. Иначе недвижимость может просто простаивать», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, лучше тщательно выбирать объект, с учётом технических характеристик и инвестиционной привлекательности.

Как отметил Ворошилов, при небольших вложениях можно приобрести бумаги паевых фондов и фондов, владеющих недвижимостью.

«Вы получаете доход от деятельности компании, управляющей объектами недвижимости. Доход может быть и в рублях, и в валюте, что особенно актуально в современных условиях», — пояснил он.

Ранее председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба и вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский прокомментировали цены на золото.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить