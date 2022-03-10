Инвестор Ворошилов высказался о доходности жилой и коммерческой недвижимости

Эксперт в формировании пассивного дохода, инвестор Леонид Ворошилов высказался о доходности жилой и коммерческой недвижимости.

«Коммерческая недвижимость гораздо более доходна, нежели жилая. Да, доход обычно в два-три раза выше, чем прибыль от сдачи квартиры, но только при условии, что правильно выбран объект. Иначе недвижимость может просто простаивать», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, лучше тщательно выбирать объект, с учётом технических характеристик и инвестиционной привлекательности.

Как отметил Ворошилов, при небольших вложениях можно приобрести бумаги паевых фондов и фондов, владеющих недвижимостью.

«Вы получаете доход от деятельности компании, управляющей объектами недвижимости. Доход может быть и в рублях, и в валюте, что особенно актуально в современных условиях», — пояснил он.

Ранее председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба и вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский прокомментировали цены на золото.