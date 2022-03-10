Юрист Соловьёв положительно оценил законопроект об отмене налога на банковские вклады
- РИА Новости
По мнению юриста, предложенная инициатива направлена на государственную поддержку граждан в связи с «небывалым, продуманным и беспрецедентным санкционным давлением».
Он добавил, что это позволит вкладчикам сэкономить и распорядиться средствами по своему усмотрению.
«В совокупности данные меры временно снизят налоговое бремя, а также могут простимулировать дополнительный приток средств на банковские вклады», — подчеркнул Соловьёв.
Ранее стало известно, что правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ на банковские вклады.
Отмечается, что законопроект предусматривает освобождение от уплаты налога доходов граждан от экономии на процентах за пользование заёмными средствами в 2022—2023 годах.