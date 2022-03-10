Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене налога на банковские вклады

Короткая ссылка
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ на банковские вклады. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене налога на банковские вклады
  • РИА Новости

«Решение о временной отмене НДФЛ на банковские вклады, которое председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал на заседании кабмина 9 марта,  планируется распространить на уплату налогов на доходы по депозитам за 2021—2022 годы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что законопроект предусматривает освобождение от уплаты налога доходов граждан от экономии на процентах за пользование заёмными средствами в 2022—2023 годах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить