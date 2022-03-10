Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене налога на банковские вклады

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ на банковские вклады. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Решение о временной отмене НДФЛ на банковские вклады, которое председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал на заседании кабмина 9 марта, планируется распространить на уплату налогов на доходы по депозитам за 2021—2022 годы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что законопроект предусматривает освобождение от уплаты налога доходов граждан от экономии на процентах за пользование заёмными средствами в 2022—2023 годах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.