В Москве очередники смогут записаться на осмотр жилья посредством нового сервиса

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что москвичи, получающие новые квартиры по программе улучшения жилищных условий, смогут воспользоваться электронным сервисом для записи на осмотр объекта и получение ключей.

Ранее для этого они должны были посещать ведомство лично или записываться по телефону, передаёт слова Ефимова НСН.

«Департамент городского имущества запустил новый сервис «Время планировать вместе с ДГИ». С его помощью очередники могут выбрать удобные дату и время осмотра предложенного жилья, а также получения ключей после оформления всех документов на понравившуюся квартиру», — рассказал заммэра.

Необходимо оставить заявку на сервисе, чтобы воспользоваться услугой.

Как ранее сообщал «Взгляд», приложение «Московский транспорт» удостоено награды международного конкурса инновационных проектов World Summit Award.