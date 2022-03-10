В Москве очередники смогут записаться на осмотр жилья посредством нового сервиса
- РИА Новости
Ранее для этого они должны были посещать ведомство лично или записываться по телефону, передаёт слова Ефимова НСН.
«Департамент городского имущества запустил новый сервис «Время планировать вместе с ДГИ». С его помощью очередники могут выбрать удобные дату и время осмотра предложенного жилья, а также получения ключей после оформления всех документов на понравившуюся квартиру», — рассказал заммэра.
Необходимо оставить заявку на сервисе, чтобы воспользоваться услугой.
Как ранее сообщал «Взгляд», приложение «Московский транспорт» удостоено награды международного конкурса инновационных проектов World Summit Award.