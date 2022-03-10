В Москве очередники смогут записаться на осмотр жилья посредством нового сервиса

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что москвичи, получающие новые квартиры по программе улучшения жилищных условий, смогут воспользоваться электронным сервисом для записи на осмотр объекта и получение ключей.
В Москве очередники смогут записаться на осмотр жилья посредством нового сервиса
  • РИА Новости

Ранее для этого они должны были посещать ведомство лично или записываться по телефону, передаёт слова Ефимова НСН.

«Департамент городского имущества запустил новый сервис «Время планировать вместе с ДГИ». С его помощью очередники могут выбрать удобные дату и время осмотра предложенного жилья, а также получения ключей после оформления всех документов на понравившуюся квартиру», — рассказал заммэра.

Необходимо оставить заявку на сервисе, чтобы воспользоваться услугой.

Как ранее сообщал «Взгляд», приложение «Московский транспорт» удостоено награды международного конкурса инновационных проектов World Summit Award.

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