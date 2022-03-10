Сети гипермаркетов «Ашан» и Globus заявили, что остаются на российском рынке
- РИА Новости
В пресс-службе Globus назвали фейком информацию о том, что сеть уходит с российского рынка, отметив, что все 19 гипермаркетов Globus в России продолжают свою работу.
В «Ашане» заявили, что «удивлены появлению подобных слухов на рынке», отметив, что магазины сети продолжают работать как обычно.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.