Сети гипермаркетов «Ашан» и Globus заявили, что остаются на российском рынке

Сети гипермаркетов «Ашан» и Globus заявили, что продолжают работу на российском рынке и не собираются прекращать свою деятельность в России. Об этом информирует РИА Новости.

В пресс-службе Globus назвали фейком информацию о том, что сеть уходит с российского рынка, отметив, что все 19 гипермаркетов Globus в России продолжают свою работу.

В «Ашане» заявили, что «удивлены появлению подобных слухов на рынке», отметив, что магазины сети продолжают работать как обычно.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.