Сергей Шнуров заявил о временном уходе с поста генерального продюсера RTVI

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Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров заявил о временном уходе со своей должности. Соответствующая информация опубликована на сайте телеканала.
Сергей Шнуров заявил о временном уходе с поста генерального продюсера RTVI
  • РИА Новости

«Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI», — приводятся слова Шнурова.

Он подчеркнул, что «в контексте происходящих событий его мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI».

В июне 2021 года Шнуров на полях ПМЭФ в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, почему не хочет становиться депутатом Госдумы.

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