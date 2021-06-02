Шнуров рассказал о причине нежелания избираться в Госдуму

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Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров на полях ПМЭФ в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, почему не хочет становиться депутатом Госдумы.
Шнуров рассказал о причине нежелания избираться в Госдуму
  • © Канал «Прекрасная Россия бу-бу-бу» / YouTube

Как он отметил, он не хочет становиться депутатом, так как в Госдуме «маленькая зарплата».

«Я не хочу тратить своё время за такую зарплату. Я не меняю своё время на такие деньги... В политику ходят не только ради того, чтобы быть в Госдуме», — заявил он.

Также он считает, что «самые главные политики у нас — таксисты. Они разбираются в политике примерно как в футболе».

«С этой точки зрения я — не политический деятель. С точки зрения Партии роста — конечно, да», — заявил Шнуров.

Ранее Шнуров высказал своё мнение по поводу цензурирования контента в интернете в России.

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