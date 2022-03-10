Кабмин внёс в Госдуму законопроект о поддержке строительной отрасли на фоне санкций

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке строительной отрасли из-за санкций. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Правительство предложило меры поддержки гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, а также железнодорожного и автомобильного транспорта, столкнувшегося с санкционным давлением западных стран», — говорится в заявлении.

Уточняется, что предложения позволят обеспечить бесперебойную работу транспортной отрасли.

«Правительство также получит право ограничивать заход иностранных морских судов из перечня недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути», — добавили в правительстве.

Кабмин также внёс в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ на банковские вклады в России.