Собянин заявил о стабильной ситуации в экономике Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабильной ситуации в экономике столицы.
Собянин заявил о стабильной ситуации в экономике Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в последние дни активно общаемся с различными направлениями бизнеса, чтобы определить проблемные места, направления и меры поддержки для развития экономики города. В целом ситуация нормальная и стабильная, но мы видим нарастание санкционного давления и желание нарушить или обрушить нашу экономику. Я думаю, из этих планов ничего не получится», — отметил Собянин на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг Москвы.

По его словам, столичным властям и предпринимателям нужно работать как можно теснее, вырабатывать адекватные меры и быстро их реализовывать.

«В городе создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Наметили направления деятельности этой комиссии: сохранение рабочих мест, вопросы, связанные с импортозамещением, вопросы, связанные с социальной поддержкой, и обеспечение занятости населения», — сказал мэр.

Он добавил, что все эти направления касаются каждой из отраслей.

Ранее Собянин объявил о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы.

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