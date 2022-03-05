Собянин объявил о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в столице в условиях санкций. Комиссию будет возглавлять он лично.

Мэр напомнил, что прошлый год в Москве закончили с рекордным ростом промышленности и инвестиций.

«Очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьёзных испытаний из-за санкций, введённых США и другими странами», — добавил он.

Первые задачи комиссии — организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования и поддержать бизнес и граждан.

«За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008—2009, 2014—2015 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на её долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз», — сказал Собянин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин создал Совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций.

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