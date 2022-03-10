Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение весенней погоды в Москве на выходных

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве на выходных.
Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение весенней погоды в Москве на выходных
  • РИА Новости

«Смена характера погоды произойдёт в выходные дни, потому что погода уже станет облачной, вновь будут приниматься осадки. В основном это будет небольшой снежок. Минимальная температура в субботу в Москве — уже порядка -8...-10 °С. Дневная температура станет положительной — 0...+2 °С — это в субботу», — пояснила синоптик.

По её словам, дальнейшее повышение температуры произойдёт в воскресенье.

«Мы ждём, что уже минимальная температура в городе будет -3...-5 °С, по области — до -8 °С. Дневная температура — +1...+3 °С. Холодный северо-восточный ветер сменится северо-западным и не очень сильным, мы будем правильно ощущать эту температуру. Мы почувствуем, что в субботу и в воскресенье в дневные часы к нам вернулась весенняя мартовская погода с оттепелью», — заключила эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда наступает метеорологическая весна.

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