Вильфанд рассказал, когда наступает метеорологическая весна

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда наступает метеорологическая весна.
Вильфанд рассказал, когда наступает метеорологическая весна
  • Gettyimages.ru
  • © Egor Milogrodskiy / 500px

«Часто используются такие термины, как «метеорологическая весна», «климатическая весна»... Я и сам могу предложить много терминов — например, когда температура устойчиво переходит через ноль, когда сходит снежный покров, когда наблюдается ледоход и ледолом, когда прилетели грачи», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если опираться на такие факторы, то климатическая весна в европейской части России наступает обычно в первой декаде апреля.

Как отметил Вильфанд, кто-то понимает под весной время, когда дневные температуры поднимаются выше +15 ˚С.

«Когда люди снимают с себя куртки и плащи, а девушки меняют сапоги на туфли. Это эмоциональное определение, но оно мне нравится. Такая погода обычно наступает во второй половине апреля», — добавил он.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить