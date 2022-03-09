Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда наступает метеорологическая весна.

«Часто используются такие термины, как «метеорологическая весна», «климатическая весна»... Я и сам могу предложить много терминов — например, когда температура устойчиво переходит через ноль, когда сходит снежный покров, когда наблюдается ледоход и ледолом, когда прилетели грачи», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если опираться на такие факторы, то климатическая весна в европейской части России наступает обычно в первой декаде апреля.

Как отметил Вильфанд, кто-то понимает под весной время, когда дневные температуры поднимаются выше +15 ˚С.

«Когда люди снимают с себя куртки и плащи, а девушки меняют сапоги на туфли. Это эмоциональное определение, но оно мне нравится. Такая погода обычно наступает во второй половине апреля», — добавил он.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.