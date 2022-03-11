Депутат Госдумы Нилов предложил механизм досрочного возвращения водительских прав

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести механизм досрочного освобождения от наказания в виде лишения водительских прав. Копии писем на имя руководителей Верховного суда, МВД и Минюста России есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в его адрес поступило предложение о разработке и внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части досрочного освобождения от наказания в виде лишения специального права управления транспортным средством.

В связи с тем, что указанный вопрос давно обсуждается широкой общественностью и вызывает разнообразные дискуссии, считаю необходимым скооперировать экспертные оценки профильных ведомств с целью дальнейшей подготовки законопроекта, отметил парламентарий.

«Прошу Вас дать поручение для проведения экспертной оценки целесообразности внесения законодательной инициативы, связанной с досрочным освобождением от административного наказания в виде лишения специального права на управление транспортным средством в отдельных случаях», — говорится в тексте обращения.

В разговоре с RT Нилов также пояснил, что в случае с управлением транспортным средством в состоянии опьянения или отказом от медицинского освидетельствования никакого досрочного возврата прав быть не может.

«В то же время сегодня предусмотрено лишение прав за то, что водитель покинул место ДТП. При этом могло не быть злого умысла и причинения значительного ущерба. Или водитель был лишён прав из-за отсутствия номерного знака, утраченного в результате внештатных или форс-мажорных ситуаций. Помимо этого, трудовая деятельность ряда граждан связана с управлением автомобилем и лишение прав влечёт и потерю дохода. Все эти обстоятельства будут проработаны с экспертным сообществом», — рассказал он.

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