В «Мираторге» назвали политическим решение McDonald's приостановить работу в России
- РИА Новости
Он заявил, что приостановка работы компании в России не обусловлена эмбарго и санкциями.
«У меня разочарование решением Макдоналдса, потому что я всегда считал, что для производителей продуктов питания, общественного питания, сельское хозяйство в целом, логистика... Политика не должна вмешиваться в наши решения. Здесь, видимо, политика сыграла свою роль», — сказал Никитин.
Ранее директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.