В «Мираторге» назвали политическим решение McDonald's приостановить работу в России

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Вице-президент компании «Мираторг» Александр Никитин в стриме RT «Летучка» назвал политическим решение корпорации McDonald's приостановить работу в России.
В «Мираторге» назвали политическим решение McDonald's приостановить работу в России
  • РИА Новости

Он заявил, что приостановка работы компании в России не обусловлена эмбарго и санкциями. 

«У меня разочарование решением Макдоналдса, потому что я всегда считал, что для производителей продуктов питания, общественного питания, сельское хозяйство в целом, логистика... Политика не должна вмешиваться в наши решения. Здесь, видимо, политика сыграла свою роль», — сказал Никитин.

Ранее директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

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