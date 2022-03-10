В «Мираторге» назвали политическим решение McDonald's приостановить работу в России

Вице-президент компании «Мираторг» Александр Никитин в стриме RT «Летучка» назвал политическим решение корпорации McDonald's приостановить работу в России.

Он заявил, что приостановка работы компании в России не обусловлена эмбарго и санкциями.

«У меня разочарование решением Макдоналдса, потому что я всегда считал, что для производителей продуктов питания, общественного питания, сельское хозяйство в целом, логистика... Политика не должна вмешиваться в наши решения. Здесь, видимо, политика сыграла свою роль», — сказал Никитин.

Ранее директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.