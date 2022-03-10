Минцифры порекомендовало пользователям перейти на российские браузеры

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России порекомендовало пользователям госуслуг установить браузеры, поддерживающие российский сертификат безопасности связи, например «Яндекс.Браузер» или «Атом», в целях лучшего доступа.

«Чтобы иметь доступ ко всем сайтам... рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат», — говорится в сообщении Минцифры, разосланном пользователям госуслуг.

Уточняется, что некоторые сайты в настоящее время могут не открываться из-за проблем в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность ресурсов.

Ранее в Минцифры рассказали о взломе сервиса, интегрированного в сайты ряда государственных органов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столичные власти обеспечат нормальное функционирование города и защитят москвичей на фоне информационной атаки в связи со спецоперацией России на Украине.

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