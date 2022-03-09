В Минцифры России сообщили о хакерских атаках на сайты государственных органов

В Минцифры России рассказали о взломе сервиса, интегрированного в сайты ряда государственных органов.

«Минцифры сообщает о взломе сервиса (виджета) госмониторинга, который принадлежит Минэкономразвития и интегрирован в сайты ряда госорганов. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа», — приводит сообщение РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, после взлома виджета хакеры смогли опубликовать на страницах сайтов некорректный контент, однако «инцидент удалось быстро локализовать».

Сайты госорганов России находятся под серьёзной защитой и круглосуточным мониторингом команд по кибербезопасности, заключили в Минцифры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти обеспечат нормальное функционирование города и защитят москвичей на фоне информационной атаки в связи со спецоперацией России на Украине.