Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с рынка России компаниях

Минэкономразвития предлагает вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из России и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%.

Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории России. Согласно документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства Российской Федерации управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено», — цитирует пресс-службу министерства РИА Новости.

Правительство страны намерено сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России, отметили там.

Как отметил 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов, российское правительство подготовило три сценария развития отношений с иностранными компаниями на фоне текущей экономической ситуации и санкционной политики некоторых стран.

Они, в частности, предусматривают продолжение полноценной работы компании в России, передачу доли иностранных акционеров в управление российским партнёрам и уход компаний с российского рынка с закрытием предприятий и увольнением сотрудников.