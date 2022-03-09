Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с рынка России компаниях

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Минэкономразвития предлагает вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из России и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%.
Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с рынка России компаниях
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории России. Согласно документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства Российской Федерации управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено», — цитирует пресс-службу министерства РИА Новости.

Правительство страны намерено сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России, отметили там.

Как отметил 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов, российское правительство подготовило три сценария развития отношений с иностранными компаниями на фоне текущей экономической ситуации и санкционной политики некоторых стран.

Они, в частности, предусматривают продолжение полноценной работы компании в России, передачу доли иностранных акционеров в управление российским партнёрам и уход компаний с российского рынка с закрытием предприятий и увольнением сотрудников.

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