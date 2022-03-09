В Подмосковье планируют открыть 10 новых школ к 1 сентября
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Как сообщает телеканал «360», об этом министр строительного комплекса региона Владимир Локтев доложил губернатору Андрею Воробьёву.
«В планах на этот год у нас ввод 54 объектов. Это 28 объектов образования, 16 объектов здравоохранения, пять объектов спорта, три — культуры и два административных здания», — сказал Локтев.
Как ранее сообщала НСН, за 2021 год в Москве заключили договоры аренды для строительства 12 образовательных учреждений.