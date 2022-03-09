В Подмосковье планируют открыть 10 новых школ к 1 сентября

В 2022 году в Московской области планируют ввести в эксплуатацию 28 объектов образования, к 1 сентября будет открыто десять новых школ на 4550 мест.

Как сообщает телеканал «360», об этом министр строительного комплекса региона Владимир Локтев доложил губернатору Андрею Воробьёву.

«В планах на этот год у нас ввод 54 объектов. Это 28 объектов образования, 16 объектов здравоохранения, пять объектов спорта, три — культуры и два административных здания», — сказал Локтев.

Как ранее сообщала НСН, за 2021 год в Москве заключили договоры аренды для строительства 12 образовательных учреждений.