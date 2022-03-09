Психолог Потёмкина рассказала, как противостоять пассивной агрессии

Семейный психолог Центра системной семейной терапии, эмоционально-фокусированный терапевт Татьяна Потёмкина рассказала, как противостоять пассивной агрессии.

«Если мы испытываем гнев, то даём обратную связь пассивному агрессору. Можно сказать: «Когда ты говоришь вот так, я чувствую то-то» — и спросить: «Что тебе нужно на самом деле?» — заявила она в беседе с Pravda.Ru.

По её словам, иногда стоит сказать собеседнику, что такой стиль общения напоминает пассивную агрессию и что общение может из-за этого прерваться.

«Чтобы он взял на себя ответственность за свои действия», — пояснила Потёмкина.

Как отметила эксперт, принять пассивную агрессию, которая вызывает постоянное чувство раздражения, не получится, поэтому нужно отвечать, давать обратную связь.

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