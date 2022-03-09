В Москве рассказали о сроках строительства станции метро «Лианозово»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэрии и правительства города.

Как отметил Собянин, продление данной ветки — одна из крупнейших строек столичного метростроения.

«По результатам продления она увеличится почти в два раза: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций метрополитена. Большая часть этой работы уже выполнена и запущена», — рассказал он.

По его словам, в настоящее время идёт работа на последнем участке трёх станций до «Физтеха».

«Все три станции находятся уже в достаточно хорошей степени строительства. Проходка вся выполнена. Теперь стоит задача завершить станционные работы и запустить в 2023 году», — цитирует Собянина «Российская газета».

В свою очередь, гендиректор «Мосметростроя» Сергей Жуков сообщил, что на станциях «Яхромская» и «Лианозово» монолитные работы должны быть завершены в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что Собянин открыл вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии столичного метрополитена после капитального ремонта и реставрации.