В Москве рассказали о сроках строительства станции метро «Лианозово»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.
В Москве рассказали о сроках строительства станции метро «Лианозово»

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэрии и правительства города.

Как отметил Собянин, продление данной ветки — одна из крупнейших строек столичного метростроения.

«По результатам продления она увеличится почти в два раза: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций метрополитена. Большая часть этой работы уже выполнена и запущена», — рассказал он.

По его словам, в настоящее время идёт работа на последнем участке трёх станций до «Физтеха».

«Все три станции находятся уже в достаточно хорошей степени строительства. Проходка вся выполнена. Теперь стоит задача завершить станционные работы и запустить в 2023 году», — цитирует Собянина «Российская газета».

В свою очередь, гендиректор «Мосметростроя» Сергей Жуков сообщил, что на станциях «Яхромская» и «Лианозово» монолитные работы должны быть завершены в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что Собянин открыл вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии столичного метрополитена после капитального ремонта и реставрации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить