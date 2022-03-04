Собянин открыл вестибюль станции «Новослободская» после капремонта

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии столичного метрополитена после капитального ремонта и реставрации.
Собянин открыл вестибюль станции «Новослободская» после капремонта

Об этом сообщает «Москва 24».

«Здесь не только заменены эскалаторы, но и созданы новые, запущен четвёртый эскалатор. Увеличена на 30% мощность. Помимо этого, сделана огромная работа по ремонту и реставрации этого объекта. Одна из красивейших станций метро. Сегодня, можно сказать, большое событие: станция запускается уже обновлённая, которая будет служить десятки лет надёжно и бесперебойно для москвичей», — сказал Собянин.

Он добавил, что работы по реконструкции станции проходили в рамках программ по модернизации существующих линий метро и строительству новых станций.

Ранее телеканал НТВ сообщал, что столичные власти приведут в порядок территории возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в текущем году.

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