Минобороны России: за время спецоперации уничтожено 2786 военных объектов Украины

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за время спецоперации уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины.
Минобороны России: за время спецоперации уничтожено 2786 военных объектов Украины
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  • © ALEXEY BYCHKOV

В том числе уничтожено 953 танка и других бронированных машин, 101 РСЗО, 351 орудие полевой артиллерии и миномёты.

По словам Конашенкова, также уничтожено 718 единиц специальной военной автомобильной техники и 93 беспилотника.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская спецоперация на Украине не предполагает свержения действующей власти.

По её словам, спецоперация российских вооружённых сил направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту ЛНР и ДНР.

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