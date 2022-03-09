Минобороны России: за время спецоперации уничтожено 2786 военных объектов Украины
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В том числе уничтожено 953 танка и других бронированных машин, 101 РСЗО, 351 орудие полевой артиллерии и миномёты.
По словам Конашенкова, также уничтожено 718 единиц специальной военной автомобильной техники и 93 беспилотника.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская спецоперация на Украине не предполагает свержения действующей власти.
По её словам, спецоперация российских вооружённых сил направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту ЛНР и ДНР.