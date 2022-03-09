Жители Петербурга рассказали о своём отношении к электронным дневникам

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«Петербургский дневник» и проект «Единая карта петербуржца» провели опрос и выяснили, как жители Санкт-Петербурга относятся к электронным дневникам.
Жители Петербурга рассказали о своём отношении к электронным дневникам
  • РИА Новости

По словам 65% респондентов, они поддерживают то, что школы ведут учёт успеваемости в электронном виде.

Как считают 8% участников исследования, учитель должен по-прежнему выставлять оценки в бумажный дневник.

Также выяснилось, что 24% петербуржцев зарегистрированы на портале «Петербургское образование» для работы с электронным дневником.

Ранее НСН сообщала, что власти столицы рассказали о развитии Московской электронной школы.

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