Жители Петербурга рассказали о своём отношении к электронным дневникам
- РИА Новости
По словам 65% респондентов, они поддерживают то, что школы ведут учёт успеваемости в электронном виде.
Как считают 8% участников исследования, учитель должен по-прежнему выставлять оценки в бумажный дневник.
Также выяснилось, что 24% петербуржцев зарегистрированы на портале «Петербургское образование» для работы с электронным дневником.
Ранее НСН сообщала, что власти столицы рассказали о развитии Московской электронной школы.