Жители Петербурга рассказали о своём отношении к электронным дневникам

«Петербургский дневник» и проект «Единая карта петербуржца» провели опрос и выяснили, как жители Санкт-Петербурга относятся к электронным дневникам.

По словам 65% респондентов, они поддерживают то, что школы ведут учёт успеваемости в электронном виде.

Как считают 8% участников исследования, учитель должен по-прежнему выставлять оценки в бумажный дневник.

Также выяснилось, что 24% петербуржцев зарегистрированы на портале «Петербургское образование» для работы с электронным дневником.

Ранее НСН сообщала, что власти столицы рассказали о развитии Московской электронной школы.