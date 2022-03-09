Авиакомпания Utair приостанавливает полёты в Калининград с 10 марта

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Российский авиаперевозчик Utair сообщил о приостановке рейсов в Калининград с 10 марта в связи с оптимизацией расписания.
Авиакомпания Utair приостанавливает полёты в Калининград с 10 марта
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

«В связи с оптимизацией расписания по рейсам с изменёнными маршрутами было принято решение о временном закрытии рейсов в Калининград с 10 марта», — заявила представитель компании в комментарии РИА Новости.

Пассажиры отменённых рейсов смогут оформить полный возврат средств, потраченных на покупку билета, на сайте авиакомпании и в сторонних агентствах.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» ранее сообщила об отмене полётов в Краснодар и Тель-Авив в ближайшие дни.

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