«Белавиа» отменила рейсы в Краснодар и Тель-Авив на ближайшие дни

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила об отмене полётов в Краснодар и Тель-Авив в ближайшие дни.

«10 марта и 13 марта отменены рейсы по маршруту Минск — Тель-Авив — Минск. 9 марта и 13 марта отменены рейсы по маршруту Минск — Краснодар — Минск», — говорится в сообщении белорусской авиакомпании.

Отмечается, что причиной корректировок в расписании рейсов на ближайшее время стало закрытие части воздушного пространства России для полётов гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что ограничения, связанные с полётами самолётов на юге России, продлены до 14 марта.

Вместе с тем аэропорт Сочи продолжит работать в обычном режиме в качестве временного хаба.