«Белавиа» отменила рейсы в Краснодар и Тель-Авив на ближайшие дни
- globallookpress.com
- © Leonid Faerberg/Transport Photo Images
«10 марта и 13 марта отменены рейсы по маршруту Минск — Тель-Авив — Минск. 9 марта и 13 марта отменены рейсы по маршруту Минск — Краснодар — Минск», — говорится в сообщении белорусской авиакомпании.
Отмечается, что причиной корректировок в расписании рейсов на ближайшее время стало закрытие части воздушного пространства России для полётов гражданской авиации.
Ранее сообщалось, что ограничения, связанные с полётами самолётов на юге России, продлены до 14 марта.
Вместе с тем аэропорт Сочи продолжит работать в обычном режиме в качестве временного хаба.