Три человека погибли при разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе

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В результате разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе погибли три человека, ещё семеро госпитализированы, заявила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.
Три человека погибли при разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе
  • РИА Новости

«Прокуратура Пензенской области проводит проверку соблюдения требований промышленной безопасности на производственном объекте ОАО «Энергоснабжающее предприятие». В результате происшествия трое погибших, семь пострадавших доставлены в больницу», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Ранее в ГУ МЧС по Пензенской области подтвердили информацию о разгерметизации.

На месте происшествия находятся зампрокурора региона Евгений Новиков и прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.

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