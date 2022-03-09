Захарова прокомментировала реакцию на временное закрытие ресторанов McDonald’s в России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания о временном закрытии ресторанов McDonald’s в России.
Захарова прокомментировала реакцию на временное закрытие ресторанов McDonald’s в России
  • © МИД России

«Знаете, это не просто McDonald’s уходит из России. Это жизнь наша ушла... А теперь не знаю, что делать, как жить. Нет, не без McDonald’s. Без надежды», — привела дипломат в своём Telegram-канале цитату из поста «умного, образованного, порядочного человека».

Захарова отметила, что сожжённые заживо люди в Одессе, детские кладбища после нападения террористов и бесчинств экстремистов в конце ХХ — начале XXI веков надежду не убили.

«Она жила и трескала булки с котлетами. А когда картошке фри пригрозили закрытием, запахло жареным и начало подгорать. Диктатура либерализма привела к расчеловечиванию», — написала она.

Ранее генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

Отмечается, что в России в корпорации работают 62 тыс. человек.

До этого компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) объявила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России.

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