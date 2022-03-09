«Известия»: в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на новостройки

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Члены комитета Госдумы России по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки. Об этом информируют «Известия».

Согласно инициативе, Центробанк должен выдавать займы банкам под не более 2% годовых, кредитные организации смогут устанавливать наценку до 3%.

В качестве залога предлагается использовать высоконадёжные ипотечные портфели банков (ВИП).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений.

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию с недвижимостью.

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