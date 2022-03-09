«Известия»: в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на новостройки

Члены комитета Госдумы России по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки. Об этом информируют «Известия».