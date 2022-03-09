«Известия»: в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на новостройки
Согласно инициативе, Центробанк должен выдавать займы банкам под не более 2% годовых, кредитные организации смогут устанавливать наценку до 3%.
В качестве залога предлагается использовать высоконадёжные ипотечные портфели банков (ВИП).
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений.
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию с недвижимостью.