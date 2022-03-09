В PepsiCo объявили о приостановке рекламной деятельности и продажи напитков в России

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Компания PepsiCo объявила о приостановке рекламной деятельности и продажи напитков в России в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложение и всю рекламную деятельность... в России», — говорится в заявлении компании.

В компании отметили, что PepsiCo «имеет обязанность» продолжить продавать в России молоко и детское питание.

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