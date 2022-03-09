В PepsiCo объявили о приостановке рекламной деятельности и продажи напитков в России
«Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложение и всю рекламную деятельность... в России», — говорится в заявлении компании.
В компании отметили, что PepsiCo «имеет обязанность» продолжить продавать в России молоко и детское питание.
Ранее Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.
Компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) заявила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России.
McDonald's временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.