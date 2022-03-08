Исследование: в России вырос средний вес посылок на 8 Марта
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
В 2022 году наибольший спрос на доставку отмечен в период с 15 февраля по 8 марта. По данным Pony Express, объём грузоперевозок в этот отрезок вырос в среднем на 34%.
За год средней вес посылки увеличился на 14% — до 2 кг. Из аналитики курьерской службы DPD следует, что вес крупногабаритного отправления вырос в среднем на 68% — до 35 кг.
Среди самых популярных категорий продаж к 8 Марта — ювелирные изделия, косметика и парфюмерия, электроника и бытовая техника.
Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.