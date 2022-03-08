Исследование: в России вырос средний вес посылок на 8 Марта

Средний вес посылки на 8 Марта в России вырос на 14% по сравнению с 2021 годом, а масса одного крупногабаритного отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов увеличилась на 68%, говорится в исследовании компаний ПЭК, Pony Express и DPD.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В 2022 году наибольший спрос на доставку отмечен в период с 15 февраля по 8 марта. По данным Pony Express, объём грузоперевозок в этот отрезок вырос в среднем на 34%.

За год средней вес посылки увеличился на 14% — до 2 кг. Из аналитики курьерской службы DPD следует, что вес крупногабаритного отправления вырос в среднем на 68% — до 35 кг.

Среди самых популярных категорий продаж к 8 Марта — ювелирные изделия, косметика и парфюмерия, электроника и бытовая техника.

Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.