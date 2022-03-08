В Минобороны России сообщили о доставке 946 тонн гуманитарного груза на Украину

Минобороны России сообщило о доставке 946 тонн гуманитарного груза на Украину и проведении 132 гуманитарных акций.

«На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза», — сказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что гуманитарные акции проведены в населённых пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская посетила ряд освобождённых сёл на Украине и организовала раздачу там гуманитарной помощи, в том числе лекарств и продуктовых наборов.