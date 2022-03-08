В Минобороны России сообщили о доставке 946 тонн гуманитарного груза на Украину

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило о доставке 946 тонн гуманитарного груза на Украину и проведении 132 гуманитарных акций.
В Минобороны России сообщили о доставке 946 тонн гуманитарного груза на Украину
  • Legion-Media
  • © Oleg Znamenskiy

«На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза», — сказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что гуманитарные акции проведены в населённых пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская посетила ряд освобождённых сёл на Украине и организовала раздачу там гуманитарной помощи, в том числе лекарств и продуктовых наборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить