Глава Минобороны России Шойгу провёл переговоры с турецким коллегой

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, стороны в том числе обсудили ситуацию на Украине.

«Восьмого марта по инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, а также ряд других вопросов сотрудничества сторон по линии оборонных ведомств.

Ранее в Москве прошла встреча представителей Минобороны России и ООН, стороны обсудили гуманитарное взаимодействие на Украине.