Глава Минобороны России Шойгу провёл переговоры с турецким коллегой
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«Восьмого марта по инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что в ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, а также ряд других вопросов сотрудничества сторон по линии оборонных ведомств.
Ранее в Москве прошла встреча представителей Минобороны России и ООН, стороны обсудили гуманитарное взаимодействие на Украине.