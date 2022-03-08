Глава Минобороны России Шойгу провёл переговоры с турецким коллегой

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, стороны в том числе обсудили ситуацию на Украине.
Глава Минобороны России Шойгу провёл переговоры с турецким коллегой
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«Восьмого марта по инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, а также ряд других вопросов сотрудничества сторон по линии оборонных ведомств.

Ранее в Москве прошла встреча представителей Минобороны России и ООН, стороны обсудили гуманитарное взаимодействие на Украине.

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