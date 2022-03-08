В Смоленске нашли тело ребёнка в реке после пропажи трёх детей

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Следственные органы в Смоленске завели уголовное дело по факту исчезновения троих детей, сообщает управление СКР по региону.
В Смоленске нашли тело ребёнка в реке после пропажи трёх детей
  • РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России (убийство) по факту безвестного исчезновения двух восьмилетних и одного десятилетнего мальчиков», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно предварительным данным, 7 марта 2022 года двое братьев и восьмилетний мальчик вышли из дома и ушли в неизвестном направлении, позднее их видели прогуливающимися у реки Днепр.

Тело восьмилетнего ребёнка 8 марта было обнаружено в реке Днепр неподалеку от места жительства детей.

На данный момент поисковые работы продолжаются.

1 февраля стало известно, что тело девочки 2020 года рождения, которая ранее пропала в городе Холм Новгородской области, найдено. 

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