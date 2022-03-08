В Смоленске нашли тело ребёнка в реке после пропажи трёх детей

Следственные органы в Смоленске завели уголовное дело по факту исчезновения троих детей, сообщает управление СКР по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России (убийство) по факту безвестного исчезновения двух восьмилетних и одного десятилетнего мальчиков», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно предварительным данным, 7 марта 2022 года двое братьев и восьмилетний мальчик вышли из дома и ушли в неизвестном направлении, позднее их видели прогуливающимися у реки Днепр.

Тело восьмилетнего ребёнка 8 марта было обнаружено в реке Днепр неподалеку от места жительства детей.

На данный момент поисковые работы продолжаются.

1 февраля стало известно, что тело девочки 2020 года рождения, которая ранее пропала в городе Холм Новгородской области, найдено.