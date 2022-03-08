Силуанов: расходы на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 млрд рублей

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 млрд рублей.

«В соответствии с поручением президента дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет.

Позднее Котяков уточнил размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами.