Минтруд уточнил детали нового пособия на детей от 8 до 16 лет

Глава Минтруда России Антон Котяков уточнил детали по выплатам на детей от восьми до 16 лет для семей с низкими доходами.

«Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 млн детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Мера поддержки начнёт действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая. То есть семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что таким образом, если семья получит выплату в мае — то пособия придут сразу за два месяца — за апрель и за май.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет.

Позднее Котяков уточнил размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами.