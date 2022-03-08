ВТБ сделает свои карты бессрочными

Пресс-служба ВТБ сообщила, что банк сделает свои карты бессрочными и их не надо будет продлевать и перевыпускать.

«Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России», — говорится в сообщении.

Вместе с этим финансовое учреждение порекомендовало своим клиентам воспользоваться цифровыми картами МИР, спрос на которые в последнее время сильно возрос.

Ранее в Национальной системе платёжных карт (НСПК) сообщали, что карты платёжных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР.