Жителя Выборга привлекли к ответственности за попытку дискредитации ВС России

За попытку дискредитировать Вооружённые силы России привлечён к административной ответственности житель Выборга, сообщили в региональном управлении МВД.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ведомства, 58-летний мужчина провёл одиночный пикет, демонстрируя общественности плакат с дискредитирующим армию содержанием.

Правонарушителя задержали и составили протокол в соответствии с ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России. По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине штраф в 30 тыс. рублей.

Совет Федерации 4 марта одобрил закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил России и их дискредитацию.

Ранее Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга назначил жителю города административный штраф в размере 35 тыс. рублей за соответствующее нарушение.