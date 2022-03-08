Жителя Выборга привлекли к ответственности за попытку дискредитации ВС России

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За попытку дискредитировать Вооружённые силы России привлечён к административной ответственности житель Выборга, сообщили в региональном управлении МВД.
Жителя Выборга привлекли к ответственности за попытку дискредитации ВС России
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ведомства, 58-летний мужчина провёл одиночный пикет, демонстрируя общественности плакат с дискредитирующим армию содержанием.

Правонарушителя задержали и составили протокол в соответствии с ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России. По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине штраф в 30 тыс. рублей.

Совет Федерации 4 марта одобрил закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил России и их дискредитацию.

Ранее Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга назначил жителю города административный штраф в размере 35 тыс. рублей за соответствующее нарушение.

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