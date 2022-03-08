Сведения о закупках подсанкционных компаний перестали размещать в ЕИС

Закупки заказчиков, которые попали под санкции, с 7 марта носят конфиденциальный характер — сведения о них перестали размещаться в Единой информационной системе (ЕИС).

«Сведения о закупках заказчиков, в отношении которых недружественными иностранными государствами введены политические, экономические санкции... а также информация о поставщиках, с которыми такими заказчиками заключены договоры, с 7 марта 2022 г. перестают размещаться в ЕИС и носят конфиденциальный характер», — следует из заявления Минфина России.

Соответствующий документ был утверждён для нивелирования последствий санкционных мер со стороны иностранных государств. Это даст возможность заказчикам проводить конкурентные закупки в закрытой форме.

Bloomberg со ссылкой на базу данных Castellum.AI ранее назвал Россию общемировым лидером по числу санкций — страна стала объектом 5530 новых рестрикций.

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».