В Госдуме прокомментировали ход переговоров делегаций России и Украины
- РИА Новости
«Мой оптимизм истекает и тает по мере нарастания этих туров. Чем больше туров, тем меньше надежд»», — сообщил он.
Морозов сообщил, что с учётом комментариев члена украинской делегации Давида Арахамии и их двухчасового опоздания на переговоры в данной ситуации у него нет особого оптимизма.
«Вся эта вальяжность, вся эта необязательность, неготовность, на мой взгляд, говорит о принципиальных вещах», — заявил он.
Морозов выразил уверенность, что чем лучше будет положение российских войск, тем лучше будут идти переговоры.
Ранее в посольстве России в Минске заявили, что в Брестской области Белоруссии начались переговоры российской и украинской делегаций.