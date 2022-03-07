В Госдуме прокомментировали ход переговоров делегаций России и Украины

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Депутат Госдумы Олег Морозов рассказал в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» о ходе переговоров российской и украинской делегаций.
В Госдуме прокомментировали ход переговоров делегаций России и Украины
  • РИА Новости

«Мой оптимизм истекает и тает по мере нарастания этих туров. Чем больше туров, тем меньше надежд»», — сообщил он.

Морозов сообщил, что с учётом комментариев члена украинской делегации Давида Арахамии и их двухчасового опоздания на переговоры в данной ситуации у него нет особого оптимизма.

«Вся эта вальяжность, вся эта необязательность, неготовность, на мой взгляд, говорит о принципиальных вещах», — заявил он.

Морозов выразил уверенность, что чем лучше будет положение российских войск, тем лучше будут идти переговоры.

Ранее в посольстве России в Минске заявили, что в Брестской области Белоруссии начались переговоры российской и украинской делегаций.

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