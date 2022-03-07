Финансовый эксперт Дёмин рассказал, почему не стоит делать «эмоциональные» покупки

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Эксперт по финансам Никита Дёмин призвал покупателей воздержаться от «эмоциональных» покупок на фоне повышения цен в магазинах из-за антироссийских санкций и снижения курса рубля.

Это не должно становиться поводом для паники, отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

«Сейчас такое время, когда у людей есть паника, страх. Когда мы пребываем в состоянии стресса, всегда есть шанс совершить ошибку. Я призываю не продавать ничего за гроши и не покупать ничего втридорога. Если люди не будут поддаваться панике и не будут покупать ненужное, то это поможет им не потерять свои сбережения», — считает Никита Дёмин.

Удержаться от эмоциональных покупок будет проще, если ходить в магазин с заранее составленным списком, полагает эксперт.

Ранее сооснователь компании «Виртуальный маркетолог Макс» Юрий Панов в беседе с газетой «Известия» рассказал о рекламных схемах продавцов перед 8 Марта.

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