Медик Ткаченко рассказала, кто может считаться «универсальным донором»

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что человек с I группой крови является «универсальным донором».

Об этом она рассказала «Известиям».

«В настоящее время по закону переливать кровь можно только с идентичными группами (первую — первой, вторую — второй и т.д.). Но если исходить из биологии, то I группа крови является универсальным донором (её можно переливать любой другой группе), а IV — универсальным реципиентом (человеку с четвёртой группой можно перелить любую из групп)», — сказала медик.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщила, что руководитель «Молодёжки ОНФ», член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич подвёл итоги акции «Оставайся донором».