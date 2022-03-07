Медик Ткаченко рассказала, кто может считаться «универсальным донором»

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Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что человек с I группой крови является «универсальным донором».
Медик Ткаченко рассказала, кто может считаться «универсальным донором»
  • АГН «Москва»

Об этом она рассказала «Известиям».

«В настоящее время по закону переливать кровь можно только с идентичными группами (первую — первой, вторую — второй и т.д.). Но если исходить из биологии, то I группа крови является универсальным донором (её можно переливать любой другой группе), а IV — универсальным реципиентом (человеку с четвёртой группой можно перелить любую из групп)», — сказала медик.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщила, что руководитель «Молодёжки ОНФ», член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич подвёл итоги акции «Оставайся донором».

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