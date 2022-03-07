Психолог Мусатова рассказала, как бизнес пытается увеличить продажи в предпраздничные дни
Например, популярный способ поднять продажи — сделать специальный дизайн упаковки для FMCG-товаров с очевидным напоминанием о приближающемся событии, рассказала она «Газете.Ru».
Распространённой уловкой считаются кросс-продажи. Например, тому, кто получил в подарок приставку компании, начинают предлагать видеоигры со скидкой. Также используются всевозможные рекламные ходы, такие как розыгрыши сертификатов, онлайн-конкурсы с призами и спецпредложения.
Ранее сооснователь компании «Виртуальный маркетолог Макс» Юрий Панов в беседе с газетой «Известия» рассказал о рекламных схемах продавцов перед 8 Марта.