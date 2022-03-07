Психолог Мусатова рассказала, как бизнес пытается увеличить продажи в предпраздничные дни

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Основательница коммуникационного агентства LUMO, кандидат психологических наук, доцент ГУУ Сима Мусатова рассказала, что в праздничный промежуток февраль — март компании идут на разные уловки, чтобы привлечь аудиторию и заставить её потратиться на подарки к 8 Марта и 23 Февраля.

Например, популярный способ поднять продажи — сделать специальный дизайн упаковки для FMCG-товаров с очевидным напоминанием о приближающемся событии, рассказала она «Газете.Ru».

Распространённой уловкой считаются кросс-продажи. Например, тому, кто получил в подарок приставку компании, начинают предлагать видеоигры со скидкой. Также используются всевозможные рекламные ходы, такие как розыгрыши сертификатов, онлайн-конкурсы с призами и спецпредложения.

Ранее сооснователь компании «Виртуальный маркетолог Макс» Юрий Панов в беседе с газетой «Известия» рассказал о рекламных схемах продавцов перед 8 Марта.

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