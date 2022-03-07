Власти Томской области приостановили проведение публичных мероприятий из-за COVID-19

Власти Томской области из-за высоких темпов распространения коронавируса с 7 марта приостановили проведение публичных мероприятий в регионе.

«С сегодняшнего дня, 7 марта, в Томской области приостанавливается проведение публичных мероприятий», — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что за последние дни регион занял лидирующие позиции по уровню заболеваемости COVID-19.

Ранее в Нижегородской области отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».