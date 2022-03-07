В Еврейской автономной области грузовой поезд сошёл с рельсов

В районе перегона Икура—Аур в Еврейской автономной области сошёл с рельсов грузовой поезд. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Поступило сообщение о том, что произошёл сход колесной пары электровоза грузового поезда на железнодорожных путях в районе перегона Икура—Аур. Контейнерный состав из 36 вагонов двигался по нечётному пути Транссибирской магистрали в западном направлении со стороны станции Хабаровск», — приводит сообщение Интерфакс.

На месте происшествия работает бригада железнодорожников.

Ранее сообщалось, что семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Приморском крае.

В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи организовали проверку после схода вагонов грузового поезда с углём на участке Сибирцево — Владивосток в Приморском крае.