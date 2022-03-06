Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Приморье

Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Приморском крае, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).

«Сегодня, 6 марта, в 01:46 московского времени на станции Перелётный двухпутного электрифицированного участка Владивосток — Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошёл сход семи вагонов в грузовом поезде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение поездов приостановлено в обоих направлениях.

В результате инцидента никто не пострадал.

2 октября 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения грузовика и пассажирского поезда в Лунинском районе Пензенской области.