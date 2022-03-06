В ХМАО приехали 19 беженцев из Донбасса

В Ханты-Мансийский автономный округ приехали 19 беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Департамента социального развития региона.

«В органы социальной защиты населения автономного округа обратились 19 граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. 1 марта между Министерством труда и социального развития Ростовский области и депсоцразвития ХМАО было подписано соглашение о сотрудничестве», — отмечается в сообщении.

Тем временем в Московской области Юрий Башмет вместе с «Солистами Москвы» выступил перед беженцами из Донбасса. Концерт состоялся в музее-заповеднике Чайковского в Клину, передаёт телеканал «360».

«Считаю, что классическая музыка уводит людей в хорошую сторону, душа увеличивается в размере, объединяет и делает людей лучше, добрее — это 100%. Сегодня концерт посвящается людям, которые оказались в очень сложной ситуации», — заявил Башмет.

Ранее сообщалось, что в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.