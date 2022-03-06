В ХМАО приехали 19 беженцев из Донбасса
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Департамента социального развития региона.
«В органы социальной защиты населения автономного округа обратились 19 граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. 1 марта между Министерством труда и социального развития Ростовский области и депсоцразвития ХМАО было подписано соглашение о сотрудничестве», — отмечается в сообщении.
Тем временем в Московской области Юрий Башмет вместе с «Солистами Москвы» выступил перед беженцами из Донбасса. Концерт состоялся в музее-заповеднике Чайковского в Клину, передаёт телеканал «360».
«Считаю, что классическая музыка уводит людей в хорошую сторону, душа увеличивается в размере, объединяет и делает людей лучше, добрее — это 100%. Сегодня концерт посвящается людям, которые оказались в очень сложной ситуации», — заявил Башмет.
Ранее сообщалось, что в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.