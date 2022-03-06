В ХМАО приехали 19 беженцев из Донбасса

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийский автономный округ приехали 19 беженцев из Донбасса.
В ХМАО приехали 19 беженцев из Донбасса
  • © РИА Новости / Антон Вергун

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Департамента социального развития региона.

«В органы социальной защиты населения автономного округа обратились 19 граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. 1 марта между Министерством труда и социального развития Ростовский области и депсоцразвития ХМАО было подписано соглашение о сотрудничестве», — отмечается в сообщении.

Тем временем в Московской области Юрий Башмет вместе с «Солистами Москвы» выступил перед беженцами из Донбасса. Концерт состоялся в музее-заповеднике Чайковского в Клину, передаёт телеканал «360».

«Считаю, что классическая музыка уводит людей в хорошую сторону, душа увеличивается в размере, объединяет и делает людей лучше, добрее — это 100%. Сегодня концерт посвящается людям, которые оказались в очень сложной ситуации», — заявил Башмет.

Ранее сообщалось, что в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить