Аналитик Федосова объяснила важность закона об ужесточении ответственности за педофилию

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, в соответствии с которым усиливаются меры защиты несовершеннолетних, ужесточается ответственность за педофилию, а также за её укрывательство.
Аналитик Федосова объяснила важность закона об ужесточении ответственности за педофилию
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

«Ужесточение подхода к педофилам ложится в вектор, заданный голосованием по Закону о поправке к Конституции, где было обозначено, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», — отмечает эксперт.

Она добавила, что сейчас сделаны отдельные акценты на сферах и обстоятельствах, в которых совершаются такие преступления, а «профильные «детские» сферы занятости взрослых обозначены как отягчающие обстоятельства».

«Это будет сигналом и для нездоровых личностей, которые намеренно идут на работу в школу для дальнейшего совершения преступлений, и для руководства учебных заведений: нужно внимательно набирать персонал и проводить дополнительную психологическую экспертизу», — подчеркнула Федосова.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон об ужесточении ответственности за педофилию.

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