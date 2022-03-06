Кабмин подготовит проект постановления об особенностях моратория на проверки бизнеса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 9 марта подготовить проект постановления об особенностях моратория на проверки бизнеса.
Кабмин подготовит проект постановления об особенностях моратория на проверки бизнеса
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Как пояснили в правительстве, в кабмин поручено внести проект постановления по установлению моратория на проведение в 2022 году проверок, по продлению действия ряда разрешений и лицензий, а также особенностей оценки безопасности продукции, ввозимой на территорию России, на соответствие установленным требованиям.

Эти инициативы являются частью комплекса мер, которые предложило правительство для обеспечения устойчивости экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.

4 марта Мишустин подписал постановление, на основании которого сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году.

Также правительство России поддержало отмену НДС на драгоценные металлы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в текущих условиях вложения в золото могут стать «хорошей альтернативой покупке валюты».

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