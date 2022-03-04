Кабмин России утвердил постановление о кредитных каникулах для аграриев

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году», — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.

В кабмине добавили, что при положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев.

Ранее Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.