Кабмин России утвердил постановление о кредитных каникулах для аграриев
- РИА Новости
«Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году», — говорится в сообщении.
Как уточняется, речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.
В кабмине добавили, что при положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев.
Ранее Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.