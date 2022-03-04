Кабмин России утвердил постановление о кредитных каникулах для аграриев

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Кабмин России утвердил постановление о кредитных каникулах для аграриев
  • РИА Новости

«Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году», — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.

В кабмине добавили, что при положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев.

Ранее Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить